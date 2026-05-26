お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介が２６日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、第１子誕生を報告した。「第一子誕生しました！」と発表し、「より一層励みます」とパパとしての意気込みを記す。「詳しくは昨日の＃ダダダ団をぜひ！」と呼びかけ、２５日に放送されたＡＢＣラジオ「ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜」（月曜・後９時１５分）でも報告したという。「お祝いメッセージありがとうございます！」と祝福