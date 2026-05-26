26日午後3時45分ごろ、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、岐阜県の下呂市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□岐阜県下呂市 ■震度1□岐阜県高山市中津川市郡上市□長野県王滝村木曽町 気象庁の発表に基