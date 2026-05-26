お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。巨人阿部慎之助監督が暴行の疑いで逮捕（その後釈放され辞任）された件についてコメントした。阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁し