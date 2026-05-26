日本代表ＤＦ瀬古歩夢（２５＝ルアーブル）が、初選出となった北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けて活躍を誓った。初めてＷ杯メンバーに選ばれた瀬古は２６日、千葉市内で行われた代表合宿２日目に参加。１５日の代表発表会見は「寝てました。朝起きるのが苦手なので」と明かし「自分はやり尽くしたので、これで選ばれなかったら仕方ないという気持ちでいた」と自信を見せた。その上で「日本の誇りを持って戦わないといけな