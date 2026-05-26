5月23日、「ラオスフェスティバル2026」の開会式に出席された愛子さま。「2025年11月に、愛子さまが初めての外国公式訪問としてラオスに赴かれて以来、同国との国際親善を深めるご活動を続けていらっしゃいます。2026年1月には、在日ラオス大使館の招待で、夕食会にも出席されました。今回のイベントも在日ラオス大使館などが主催して開かれました。愛子さまは、ラオスご訪問の思い出を大切にされていらっしゃいます。滞在中に『バ