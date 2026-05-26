入隊した俳優のイ・ジェウクが、ドラマ『孤島のエリートドクター』（原題）の制作発表会に“異例の形”で参加した。5月26日、ソウルのザ・セイントで、新ドラマ『孤島のエリートドクター』の制作発表会が行われた。【写真】イ・ジェウク、“丸刈り姿”公開『孤島のエリートドクター』は、誰もが忌避する悪名高い島「ピョンドン島」に赴任した公衆保健医ト・ジウィ（演者イ・ジェウク）と、秘密を抱えた看護師ユク・ハリ（演者シン