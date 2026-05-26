ローソンは6月2日から「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を4週間にわたって実施する。値段はすえ置きで重量を約51%増量する人気キャンペーン「盛りすぎチャレンジ」に加えて、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」や、味わいを約51%濃くした「濃すぎチャレンジ」なども新たに実施する。キャンペーン対象商品は計50品。物価高などで消費が落ち込む中、買い得感と共に来店する楽しさにつなげる。【50点すべての画像はこちら