導入された半袖ポロシャツ 香川県の坂出市消防本部で、今年から職員の活動服に半袖のポロシャツが導入されます。 庁舎の節電やクールビズ推進のために導入されたもので、期間は暑さが予想される6月1日～10月31日までです。 坂出市消防本部によりますと、これまでは事務業務や屋外での消火栓の点検、訓練指導など、全て長袖の活動服で行ってきましたが、職員からの要望などを受け、導入を決定したということ