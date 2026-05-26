キャンペーンのHP 香川県の新型コロナ対策の宿泊支援金をだまし取った罪に問われた男の裁判です。高松高裁は一審の実刑判決を見直し、執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。 詐欺の罪で判決を受けたのは、高松市で宿泊施設などを運営していた男（53）です。 判決によりますと、男は2021年11月ごろから1年8カ月の間、香川県が行った新型コロナ対策の宿泊促進キャンペーンで虚偽の申請をし、支援金10