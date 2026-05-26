A.ランゲ＆ゾーネは、今期の新作モデルとして、ブランドを象徴するレクタンギュラーフォルムを起用した新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」を世界限定50本で発売すると発表した。【画像】ハニーゴールドに輝くA.ランゲ＆ゾーネの新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」（写真9点）ケースおよびダイヤル部分には、他のどのゴールド合金よりも硬く、ごく少数のモデルにしか起用されない「ハニーゴールド7