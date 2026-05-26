いちご好きさんの心をくすぐるスイーツ専門店「VERY RUBY CUT」から、初夏だけの特別なご褒美が届きました♡2026年5月28日（木）より登場するのは、『いちごバターサンド＜ピスタチオ＞』。ブランドでも人気の極厚バターサンドに、香ばしいピスタチオを合わせた季節限定フレーバーです。爽やかなグリーンのパッケージも可愛らしく、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりな注目ス