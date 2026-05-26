元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が26日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアカラースタイルの自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「夏だから明るくした」と報告。写真ではノースリーブコーデでの新ヘアカラースタイル自撮りショットを投稿した。ネットでは「良い感じ！」「めっちゃ似合ってる」「めちゃきゃわ！」「イメチェン」「可愛すぎる！」などの声があがった。