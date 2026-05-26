NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第2回中間発表を行いました。前日の第1回中間発表から各部門でトップは変わらず。阪神からは、最多6人が1位に立ちます。外野手部門の森下翔太選手が両リーグトップとなる7万1771票を集めています。また三塁手部門では佐藤輝明選手が6万7001票、一塁手部門では大山悠輔選手が5万票を突破。首位を走るチームの主軸たちが順当に票数を伸ば