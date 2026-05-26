お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（43）が25日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「一番暗い」と豪語する人気芸人を実名告白した。今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気をゲストに迎えてトーク。芸歴6年目の芸人から「陰キャが輝ける場所だと思っていたお笑い界が、実はかなり陽のコミュニティーとして機能