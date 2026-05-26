プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が26日、球団オーナーに辞任を申し入れました。午前11時50分ごろに報道陣の前に姿を現した阿部監督。「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」と謝罪すると、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で、皆様に謝罪できることを感謝しております。本当に申