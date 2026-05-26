昨年トレードで阪神から日本ハムに移籍した島本浩也投手（33）が26日、甲子園に“帰還”を果たした。阪神の試合前練習終了後にはかつての同僚らにあいさつ。桐敷、及川、畠、工藤らが駆け寄ってグータッチを交わした。島本は新天地で開幕1軍入りを果たしてここまでブルペンの一員として奮闘。17試合に登板して1勝0敗、6ホールド、防御率1・42と堂々たる数字を残してかつての本拠に帰ってきた。