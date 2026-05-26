FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の鈴木唯人選手が26日、本大会へ向けた意気込みを語りました。本大会初戦のオランダ戦まで3週間となったこの日。既に代表チームに合流している鈴木選手は、全体練習が始まったことを受け「いよいよ始まったなというところと、僕はまだ鎖骨(骨折からの回復)が時間かかるので、いい準備していきたいなって感じです」と現在の心境を述べました。5月初旬に鎖骨骨折の大ケガをしてW杯本大会出