12歳のマルチーズ、ハルくん、15歳のトイプードル、ココさん、そして2匹の娘で9歳半になるマルプーのひまわりさんと暮らす飼い主、ハルくん（@9Z8lquSv8B3FMpN）さん。【写真】あっ！道端の草を噛んでも→飲み込めませんよ！3匹の楽しい散歩姿をX（旧Twitter）やInstagramに投稿しているハルくんさんですが、実は散歩中のひまわりさんのある行動に悩んでいました。「早速拾い食い防止ネット活躍してます」そうつぶやきハルくんさん