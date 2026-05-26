「ひとりで当たり前のように布団入って寝るの笑っちゃう」【写真】寝方が人間すぎ！？ お布団でうとうとする猫さんそんなコメントが添えられた愛猫の投稿が話題です。写っているのは、「バム」ちゃん（4歳・男の子）。白い毛布を首元までしっかりとかけ、横になってうとうと…。その姿は、まるで人間が布団で眠っているかのようです。この投稿には6.9万件を超える“いいね”が集まり、リプライには「なん