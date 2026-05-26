2000年ごろに流行していたCCDカメラなど、レトロな雰囲気のあるアイテムが近年、中国の若年層の間で爆発的な人気を集めています。SNSでは、「今日はCCDで遊んだか」というトピックスの閲覧数が10億回を超え、中古商品取引のプラットフォームでは、CCDカメラなどレトロアイテムの販売量が前年比320％増となっています。広東省広州に本部を置く調査会社「艾媒諮詢（iiMedia Research）」のデータによると、中国における2025年のレト