俳優の山下智久が26日、大阪市内で開かれた映画『正直不動産』の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇。大阪の名物を堪能したことを明かした。【写真】サプライズ！客席に飛び出した山下智久同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを