俳優の山下智久が26日、大阪市内で開かれた映画『正直不動産』の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇した。サプライズに大阪のファンが歓喜した。【写真】客席に飛び出す！観客と会話する山下智久歓声を浴びて登場した山下。あいさつでは「楽屋で名物もいただきまして、たらふくです」と報告。MCから「バクバク食べていらっしゃいました」と暴露されると「我慢できなかったです」とはにかみ、「いか焼きとたこ焼きをいただ