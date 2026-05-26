東京証券取引所26日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。このところの大幅上昇の反動で、高値警戒感から売り注文が優勢となった。終値は前日比162円10銭安の6万4996円09銭と、節目の6万5千円を下回った。東証株価指数（TOPIX）は4.11ポイント安の3938.46。出来高は約23億6792万株だった。