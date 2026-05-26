２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６２円１０銭（０・２５％）安の６万４９９６円０９銭だった。４営業日ぶりに値下がりした。日経平均は２５日までの３営業日で計５３００円超上昇した。その反動から、これまでの株高を先導してきた半導体関連の銘柄を中心に利益確定の売り注文が出た。一方、米国とイランの戦闘終結協議の進展への期待を背景に、建設や不動産といった内需関連株は買われ