放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。同日昼に監督辞任が発表された元巨人阿部慎之助氏（47）について言及した。阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際