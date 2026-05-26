テレビ朝日系「キョコロヒー」が２５日に放送され、女性芸人・ヒコロヒー、元日向坂４６の齊藤京子がＭＣを務めた。この日は、元モーニング娘。でタレントの矢口真里がゲスト出演。ヒコロヒーは、借金まみれで困窮していた若手時代に矢口から手を差し伸べてもらったことを明かした。ヒコロヒーは「借金まみれやったときに救ってくれた」と振り返り、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの企画も兼ね、矢口に「ファンなんです！金