事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡。きょうまでに日本関連のLNGタンカー1隻が新たに通過し、ペルシャ湾内に残る船は38隻となりました。金子恭之 国土交通大臣「昨日、日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過をし、これによりまして、ペルシャ湾内の日本関係船舶は38隻になったとの報告を受けております」今回、新たにホルムズ海峡を通過したのは、商船三井などが共同保有するバハマ船籍のLNGタンカー「FUWAIRIT」です。商船三