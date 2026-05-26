SPEEDの上原多香子（43）が26日までに、沖縄を拠点に活動するタレントさくみのYouTubeチャンネル「しにめんそーれOKINAWA」に出演。近況報告や今後の活動などについても語った。再会した2人は、上原がプロデュースしているという辛口の沖縄そば「島辛そば」を食べに飲食店を訪問。上原は「移住して3年だから、沖縄の食とかを広めたいなと思って。私、辛いのすごい好きで」と経緯を説明した。さくみとの初対面の思い出話にも花を咲