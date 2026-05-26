タレントの石田純一が２６日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスで行われた朝日生命保険相互会社の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」発表会に、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ、タレント・新田恵利と出席した。石田は２００９年に２２歳年下のプロゴルファー・東尾理子と結婚した。「奥さんから結婚する時に言われたんですけど、『子育てと介護が一緒にやってきそうな気がする』って」と自虐気味に告白。