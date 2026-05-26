第７９回カンヌ国際映画祭で、日本人初の女優賞を受賞した女優の岡本多緒（４１）が２６日、都内で行われた記者会見に出席した。岡本は、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）で、仏女優のヴィルジニー・エフィラ（４９）とともにＷ主演を務めた。同作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を重ねた人類学者が交わした２０通の往復書簡からなる同名書籍が原作。映画では、主