お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長がＸ（旧ツイッター）を更新し、顔の手術をしたことを明かした。太田社長は２５日にＸを更新し「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか」と記し、ガーゼが貼られた左頬を指さした自身の顔写真をアップした。「始まりは四月だった。Ｘにポストもしたけど黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて