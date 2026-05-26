モダンジャズ界の巨人で、テナーサックス奏者のソニー・ロリンズさんが２５日、東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。９５歳だった。死因は明らかにされていないが、近年は健康上の理由から自宅で過ごしていた。米メディアが報じた。１９３０年、ニューヨーク・ハーレム生まれ。１１歳でアルト・サックスを始めた。近所に住んでいたジャズ・テナーの父コールマン・ホーキンスに憧れ、１７歳の時にテナーに転向し