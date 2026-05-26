プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、都内の自宅で同居する長女（18）を押し倒すなどの暴行を加えた疑いで逮捕された。報道によると、5月25日夜、都内の児童相談所から「娘が暴行を受けている」と110番通報があり、事件が発覚した。長女と15歳の次女のけんかを止めようとした阿部氏が、その際に暴行に及んだとみられ、警察の取り調べに対して容疑を認めているという。阿部氏は翌26日未明に釈放され、その後、監督を辞任することが発