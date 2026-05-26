【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（5月）21:00 予想6.25%前回6.25%（政策金利) 【米国】 住宅価格指数（3月）22:00 予想0.1%前回0.0%（前月比) 住宅価格指数（2026年 第1四半期） 予想N/A前回0.8%（前期比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00 予想1.0%前回0.9%（前年比) コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00 予想9