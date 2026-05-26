テクニカルポイントポンドドル、下降トレンド終了、主要ポイント上回る 1.3661ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3571エンベロープ1%上限（10日間） 1.350221日移動平均 1.3481一目均衡表・基準線 1.3478現値 1.3477100日移動平均 1.343610日移動平均 1.3436一目均衡表・雲（上限） 1.3435一目均衡表・雲（下限） 1.3423200日移動平均 1.3418一目均衡表・転換線 1.3343