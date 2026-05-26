落ち着いた動きもやや上値が重い＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで０．７１５７－０．７１７６ドルの19ポイントレンジ。NZドルは対ドルで０．５８４５－０５８７３ドルの２８ポイントレンジ。やや上値が重い印象も、値幅は限定的。米国とイランの協議がまとまるとの期待が昨日はドル売りにつながったが、イラン南部への攻撃報道などもあって、上値が抑えられる展開となっている。 豪ドル円もやや上値が