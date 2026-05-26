【これからの見通し】不透明だが崩れない相場展開、中東情勢にらみでドル円１５９円付近で一進一退 今日のアジア市場では、ややドル買いが優勢。ホルムズ海峡での砲火の報道などが中東リスクを再燃させており、いわゆる有事のドル買い圧力が働いている。ドル円は再び159円台乗せ、ユーロドルは1.16台前半へ、ポンドドルは1.34台後半へと軟化している。ただ、水準的には見慣れた水準で連日の一進一退となっている。