【新華社ウルムチ5月26日】中国新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠で、ラフマと呼ばれる多年草の植栽が進められている。これまでに2800万株が根付き、防風・防砂に役立っているほか、茶や蜂蜜、繊維原料としても利用され、地域住民の収入増にもつながっている。同自治区バインゴリン・モンゴル自治州尉犁県では今年、約1300ヘクタールでラフマの新規植栽を計画している。ラフマは塩アルカリ土壌や河岸、渓谷、山腹の砂質土