フリーアナウンサーの袴田彩会が２６日、自身のＸに新規投稿。長女への暴行容疑で逮捕され、この日、辞任を申し入れた巨人・阿部監督の一件に関し、偽らざる心境をつづった。袴田は「娘さんの手紙を読むと、こんなに大事になるべき出来事ではなかったと思ってしまう。切ないなぁ」と自身の思いを寄せた。阿部監督がこの日、謝罪会見を開いた中、代理人が娘の手紙を代読した。以下全文。「報道関係者の皆さまへ。今回の件に