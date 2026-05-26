お笑いコンビ・バッテリィズが２６日、都内で、自らを中心に結成した草野球チーム「東京スカパー！ホンキッキーズ」の「野球能力測定企画」を実施。企画後、チームの監督を務める元ヤクルト監督・真中満氏とともに取材会に出席した。今井らいぱち、さや香・新山ら賞レース優勝者・ファイナリストだらけの豪華メンバーが集結したチーム。マネジャーはＭ−１グランプリ王者のたくろう・赤木裕が務めている。この日はフリーバッ