お笑いコンビ・ツートライブのたかのりが２６日、Ｘを更新。一般のアカウントがアップした自身のイケメンをリポストし、反響を呼んでいる。たかのりは「吉本所属４２歳コレまじ？？？」と書いた一般アカウントをリポスト。これにはたかのりの写真が４枚貼り付けられていたが、まるでボーイズグループの１人のような風貌だ。たかのりは「マジ」とひと言だけ反応したが、今度はよしもと漫才劇場の公式Ｘが「すみません…乗っか