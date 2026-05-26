【なとりとしずは】 5月26日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月26日、鮎川あお氏のマンガ「なとりとしずは」の連載を開始し、サンデーうぇぶりに第1話を無料公開した。 本作は、一緒に柔道をしていた姉を交通事故で失った中学生の少女・深見なとりが、亡き姉を慕う同い年の少女・静羽と出会ったことで、改めて自分の気持ちと向き合っていくスポーツマンガ。