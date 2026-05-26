どのポジションでも、冷静に対応していく。日本代表のDF瀬古歩夢(ル・アーブル)は、北中米ワールドカップでボランチ起用の可能性もある。本職がCBであるからこそ「別に自分が好んでするポジションではない」ときっぱり。「だけど、チームのためになるなら全力でやりたい。決められたポジションで自分の役割を果たすだけ」と力を込めた。ル・アーブルではシーズン序盤にアンカーでプレー。瀬古自身は「CBをやりたいと監督にも言