北中米ワールドカップに臨む日本代表は26日、千葉市内で合宿2日目のトレーニングを行い、初日と同じ13人が参加した。中村俊輔コーチが初参加した鳥かご(ボール回し)では同じチームにDF長友佑都(FC東京)、DF吉田麻也(LAギャラクシー)、MF堂安律(フランクフルト)らW杯経験者が集まり、普段以上に活気のあるトレーニングが繰り広げられた。“俊輔チーム”に入ったのは5大会連続のW杯出場となる長友、31日のアイスランド戦限定の招