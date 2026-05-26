5月26日、横浜エクセレンスは、大橋大空、杉山裕介の2選手との選手契約継続を発表した。なお杉山の契約期間は2年で、2027－28シーズンまでの契約となる。 大橋は大阪府出身の27歳で、165センチ65キロのポイントガード。2023－24シーズンに島根スサノオマジックでプロデビューを果たすと、2024－25シーズンに横浜EXに加入した。今シーズンはB2リーグ戦56試合に