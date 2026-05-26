5月26日、サンロッカーズ渋谷は、永吉佑也と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。なお、来シーズンより「東京サンロッカーズ」へとクラブ名を変更するため、新たな名称で戦うこととなる。 鹿児島県出身で現在34歳の永吉は、198センチ108キロのパワーフォワード兼センター。青山学院大学を経て東芝ブレイブサンダース神奈川（現：川崎ブレイブサンダ&#