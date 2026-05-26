鳥類学者・川上和人が監修・執筆を手がけた書籍『新版トリノトリビア鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ100』が7月6日に西東社から刊行される。 【写真】シジュウカラ、エナガ……身近な鳥がたくさん登場 本書は、2018年に刊行され実売7万部超のヒットとなった『トリノトリビア』の新版にあたる。スズメやカラス、メジロ、ヒヨドリ、ハトなど身近な野鳥たちの生態を、4コマ漫画と文章で紹介する一冊。監修・執筆を鳥類