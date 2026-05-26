KRAFTON JAPANは、VTuberグループ「にじさんじ」所属のライバー38名が出演するスペシャルイベント「にじパブジ大運動会 / NIJIPUBG LAND」を、5月30日に開催することを発表した。 本イベントは『PUBG MOBILE』を舞台に、にじさんじ所属のライバーたちが多彩な競技企画に挑戦するもの。MCは叶と星川サラが務める。 競技は定番のバトルロイヤルモードに加え、「CRAFTGROUND」を使用したパルクӦ