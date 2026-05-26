にじさんじライバーモデルTシャツ「にじT」第12弾が、5月28日19時より販売開始されることが発表された。 【画像あり】Idiosのメンバーがデザインをプロデュース 「にじT」は、にじさんじ所属ライバー本人がプロデュースを手がけるTシャツシリーズ。第12弾は、Idiosに所属する小清水透、獅子堂あかり、鏑木ろこ、五十嵐梨花、石神のぞみ、ソフィア・ヴァレンタイン、倉持めるとの7名がプ