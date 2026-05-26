沖電気工業が急反発している。同社は２６日、空孔コア光ファイバーを用いた次世代光回線の実証結果を発表。１．２６～１．５８マイクロメートルの広帯域波長多重信号の１芯双方向伝送に世界で初めて成功したと公表した。生成ＡＩの普及で通信トラフィックが急速に増大するなか、ＮＴＴ主導の次世代通信・情報処理基盤構想である「ＩＯＷＮ」や、毎秒１００ギガビット級の高速・大容量通信を目指す光アクセスシ